Google идет на шаг вперед: защита от атак с помощью USB в Android 16

Google работает над новой функцией для Android 16, которая будет отключать доступ к USB-устройствам, когда телефон заблокирован. Эта мера направлена на защиту устройств от атак, использующих USB для извлечения данных или внедрения вредоносного ПО.

С учетом растущей важности безопасности для пользователей, особенно для тех, кто может стать целью хакеров, функция поможет предотвратить взлом смартфонов и планшетов, а также защитит данные, если устройство будет утеряно или конфисковано. Отключение передачи данных через USB станет важным шагом для повышения конфиденциальности и защиты личной информации пользователей Android.