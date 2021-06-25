Запуск JioPhone Next запланирован на 10 сентября 2021 года. Этот сверхдоступный смартфон поставляется с оптимизированной версией операционной системы Android, которая была совместно разработана Reliance Jio и Google.

Индийский телекоммуникационный гигант создал новый смартфон, специально предназначенный для индийского рынка. Благодаря доступной цене, компания стремится привлечь миллионы новых пользователей, впервые испытавших Интернет. JioPhone Next будет работать на оптимизированной версии Android, созданной в сотрудничестве с гигантом поисковых систем. Это устройство даже будет поддерживать Play Store и будет поддерживать голосового помощника, автоматическое чтение вслух, перевод текста вне экрана, интеллектуальную камеру с фильтрами дополненной реальности и многое другое.

Мукеш Амбани, председатель Reliance Industries, заявил: «В прошлом году Сундар и я говорили о совместной разработке Google и Jio многофункционального, но чрезвычайно доступного смартфона следующего поколения, предназначенного для обеспечения первого доступа в Интернет для пользователей 2G. Сегодня я рад сообщить, что команды Google и Jio совместно разработали поистине революционный смартфон, который мы называем JioPhone Next, полнофункциональный смартфон, поддерживающий весь набор приложений от Google и Jio, а также Android Play Store, с помощью которого пользователи получат доступ ко всей вселенной приложений для Android».

Источник — Astera.