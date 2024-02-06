Google и Mozilla оказались недовольны решением Apple в Европе

Apple внесла существенные изменения в работу браузеров на iPhone и iPad в Европе, и это связано с новыми правилами Европейского союза. Теперь браузеры, такие как Chrome и Firefox, могут использовать свои собственные технологии на устройствах iOS, но только в Европе.

Google и Mozilla, создатели Chrome и Firefox, выразили недовольство таким подходом. Они считают, что Apple усложняет им жизнь, внедряя эти изменения только в Европе.

Это означает, что им придется поддерживать две версии своих браузеров: одну для Европы и другую для остального мира. Mozilla считает это несправедливым и затрудняющим конкуренцию для любого браузера, кроме Safari.

Команда Google Chrome разделяет это мнение. Они считают, что Apple на самом деле не способствует конкуренции других браузеров на iPhone и iPad. В настоящее время, если вы устанавливаете Chrome или Firefox на устройство с iOS, на самом деле вы все равно используете Safari с другим интерфейсом. Это происходит потому, что Apple до сих пор не разрешала другим браузерам использовать свои собственные технологии.

Люди уже долгое время жалуются на Safari, утверждая, что он медленно внедряет новые функции, которые доступны в других браузерах. Однако улучшение Safari может стать более активным благодаря усилению конкуренции. Проблема заключается в том, что из-за новых правил Apple эта конкуренция ограничена только Европой.

Хотя эти изменения имеют большое значение для Европы, они не принесут пользы всем остальным. Google и Mozilla готовились к этому, работая над своими браузерами для iOS и надеясь предложить пользователям новые функции. Однако из-за ограничений Apple, остальному миру, кажется, придется подождать, чтобы увидеть реальные изменения в том, как они просматривают веб-страницы на своих iPhone и iPad.