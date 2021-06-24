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Google и Jio Platforms представили самый дешёвый смартфон в мире

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Новый смартфон ориентирован на тех пользователей, которые до сих пор не могут перейти с 2G и 3G устройств на более продвинутые.
Индийская компания Jio Platforms совместно с Google представила самый дешевый LTE смартфон в мире, его стоимость, а также технические характеристики пока не раскрываются, и это будет сделано ближе к старту продаж. На индийском рынке JioPhone Next поступит только в сентябре.

Запланированная дата продаж 10 сентября. Будущий аппарат был показан только на официальном изображении.

На нем можно увидеть, что JioPhone Next получит небольшой экран, пластиковый корпус и одинарную камеру на задней панели.

Работать аппарат будет под управлением операционной системы Android, но какой именно версии неизвестно. Стоимость JioPhone Next составит менее 100 долларов.

JioPhone Next
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