Google и Jio Platforms представили самый дешёвый смартфон в мире

Новый смартфон ориентирован на тех пользователей, которые до сих пор не могут перейти с 2G и 3G устройств на более продвинутые.

Индийская компания Jio Platforms совместно с Google представила самый дешевый LTE смартфон в мире, его стоимость, а также технические характеристики пока не раскрываются, и это будет сделано ближе к старту продаж. На индийском рынке JioPhone Next поступит только в сентябре.

Запланированная дата продаж 10 сентября. Будущий аппарат был показан только на официальном изображении.

На нем можно увидеть, что JioPhone Next получит небольшой экран, пластиковый корпус и одинарную камеру на задней панели.

Работать аппарат будет под управлением операционной системы Android, но какой именно версии неизвестно. Стоимость JioPhone Next составит менее 100 долларов.