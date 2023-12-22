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Google хочет добавить в ОС Android 15 индикатор «здоровья батарейки»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Действительно, в мире Android-смартфонов готовится крупное обновление, которое позволит пользователям получать более точную информацию о состоянии аккумулятора своего устройства.

Новая функция, которая будет доступна начиная с Android 15, позволит собирать и анализировать данные о батарее с момента первого включения устройства.

Это обновление позволит операционной системе Android стать более надежным инструментом для оценки состояния аккумулятора, чем сторонние приложения.

Она сможет предоставлять более точные данные о здоровье батареи и оповещать пользователя, когда наступит время для замены аккумулятора.

Такая функция будет очень полезна для пользователей, так как позволит им более эффективно планировать замену аккумулятора и избежать неожиданных ситуаций, связанных с недостаточным временем работы устройства от одного заряда.

Android 15 ожидается в ближайшее время, и пользователи смогут воспользоваться новой функцией отслеживания состояния аккумулятора своих смартфонов.

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