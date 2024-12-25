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Google готовит обновление Chrome с нейросетевыми функциями

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Согласно инсайдерской информации, компания Google готовит значительное обновление для браузера Chrome, которое будет включать функции нейросети Gemini Live. Ожидается, что новое обновление предоставит пользователям ряд дополнительных возможностей.

По данным источника, для работы искусственного интеллекта потребуется доступ к микрофону и геолокации компьютера, что может означать появление интерактивного ИИ-помощника в браузере.

Также в обновлении планируется добавление плавающей панели, которая будет показывать информацию о текущей странице, включая резюме статей и другие данные.

Предполагается, что ИИ-помощник сможет помогать с составлением электронных писем, анализом сложных документов и даже с онлайн-покупками. Однако официальной информации о новом функционале пока нет.

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