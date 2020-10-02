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«Google Фото» для Android получает улучшенный редактор снимков

02.10.2020 18:54

Google представил крупное обновление для приложения Google Фото. Обновление добавляет два новых инструмента для редактирования фотографий на базе искусственного интеллекта: функцию редактирования одним касанием, которая адаптирует предложения к вашей конкретной фотографии, и интеллектуальную функцию «Портретный свет», которая позволяет вам изменять освещение после съемки.

Редактирование в одно касание является расширением функции предложений Google двухлетней давности . На новой вкладке «Предложения», которая сначала отображается в редакторе фотографий, отображаются параметры «[использовать] машинное обучение, чтобы давать вам предложения, адаптированные к конкретной фотографии, которую вы редактируете». На данный момент это включает только три варианта — Color Pop, Black & White и Enhance — но «в ближайшие месяцы» будут добавлены дополнительные предложения, касающиеся конкретно портретов, пейзажей, закатов и т. д.

«Google Фото» для Android получает улучшенный редактор снимков

Portrait Light немного более интенсивен и, таким образом, пока доступен только на новых Pixel 5 и Pixel 4a, а совместимость «скоро» будет распространена на большее количество устройств Pixel.

Эта функция в основном выводит освещение в портретном режиме, которое мы видели в других устройствах, на совершенно новый уровень, позволяя вам изменять направление и интенсивность вашего источника света после захвата. Это работает с фотографиями в портретном режиме (очевидно), но также может применяться к стандартным снимкам и может быть основано на технологии, представленной в этом исследовательском документе еще в 2019 году.

Как бы то ни было, смотреть на это в действии довольно круто:

«Google Фото» для Android получает улучшенный редактор снимков

Наконец, для более профессиональной аудитории «сделай сам» Google также переделал обычные инструменты редактирования в полосу прокрутки в нижней части редактора. Этот макет, похожий на вкладку «Редактировать» в Instagram и встроенный редактор фотографий Apple в iOS, упрощает поиск и применение нужного редактирования.

«Google Фото» для Android получает улучшенный редактор снимков

Все это развертывается в приложении Google Фото на Android, начиная с этой недели, поэтому, если вы являетесь владельцем Android, и особенно если у вас есть один из смартфонов Google Pixel, обновите его до последней версии, чтобы воспользоваться этими инструментами.

Нет информации о том, когда (и будут ли) эти функции когда-либо появятся в версии приложения Google Фото для iOS.

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