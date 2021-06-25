Google Fi VPN начинает развертывание для пользователей iPhone

Google объявила о развертывании встроенной службы VPN Google Fi для подписчиков iPhone, что дает пользователям iOS еще один способ убедиться, что их соединение является безопасным и конфиденциальным в сотовой сети или сети Wi-Fi.

Внедрение произойдет немного позже, чем ожидалось, поскольку ранее предполагалось, что он будет выпущен весной, и Google заявил в своем твите, что не все пользователи «iPhone» в Google Fi будут иметь немедленный доступ к функции VPN. Однако компания заявляет, что он должен стать широко доступным «в ближайшие недели».

Используя VPN, пользователи могут транслировать, просматривать и скачивать через зашифрованное частное соединение, что особенно важно для незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi. Помимо шифрования всего трафика между компьютером и Интернетом, VPN также не позволяют веб-сайтам отслеживать местоположение пользователя, маскируя его IP-адрес.

Развертывание VPN в Google Fi предшествует новой грядущей функции конфиденциальности в Интернете от Apple под названием Private Relay . Private Relay не рекламируется Apple как VPN и не является его заменой, но только для платных подписчиков iCloud +, но он шифрует трафик браузера Safari и использует несколько ретрансляционных «переходов» или прокси-серверов для безопасной маршрутизации. эти данные и держать их в секрете.

Источник — Фыеукф