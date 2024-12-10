Google добилась успехов при создании нового чипа для квантовых вычислений

Специалисты лаборатории квантового искусственного интеллекта Google объявили о значительном прорыве в области квантовых вычислений.

Они достигли уровня коррекции ошибок в квантовом процессоре Willow, который позволяет эффективно исправлять случайные сбои при увеличении числа квантовых ячеек памяти. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.

Исследователи, возглавляемые Хармутом Невеном, провели тесты, которые показали, что увеличение количества логических кубитов приводит к снижению частоты ошибок почти вдвое.

Время жизни кубитов также увеличивается, достигая 2,4 раз большей продолжительности по сравнению с физическими ячейками памяти.

Квантовые компьютеры подвержены случайным сбоям из-за взаимодействия кубитов с окружающей средой. Для их минимизации используются логические кубиты — виртуальные ячейки, состоящие из нескольких физических кубитов.

Ученые впервые продемонстрировали успешное уменьшение вероятности ошибок при увеличении числа физических кубитов в логических.

В ходе экспериментов с процессором Willow, состоящим из 105 сверхпроводящих кубитов, ученые наблюдали, что увеличение размеров логических кубитов снижает частоту ошибок в 2,14 раза и значительно увеличивает их время жизни.

По оценкам исследователей, увеличение числа физических кубитов до 1,68 тыс. приведет к тому, что квантовый компьютер будет допускать лишь одну ошибку в час, что приблизит нас к созданию надежных квантовых вычислительных систем.