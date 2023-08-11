Google добавит возможность синхронизации устройств в Android 14

Одной из сильных сторон экосистемы Apple является возможность объединения устройств от этого IT-гиганта из Купертино, позволяющая, например, отвечать на звонки или использовать клавиатуру независимо от подключенного устройства.

В свою очередь, последние версии Android от Google стремятся создать аналогичную экосистему и даже пойти дальше, продолжая работать в этом направлении. Возможно, в Android 14 появится аналог функции Continuity от Apple. Это означает, что если несколько мобильных устройств подключены к одному аккаунту Google, пользователь сможет отвечать на один и тот же звонок с разных устройств.

Особенно приятно, что данная функция будет полезной и вне зависимости от типа устройства — будь то смартфон или планшет. Это также предоставит возможность легко делиться интернет-соединением между различными устройствами.

Одной из интересных возможностей, которую следует ожидать от Google, является способность копировать файлы и другую информацию из буфера обмена между объединенными Android-устройствами. Это может стать одним из факторов, который заставит задуматься о переходе на Android вместо iOS.