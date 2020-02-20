Google неожиданно выпустила Android 11

Компания Google, как и ожидалось, выпустила Android 11 Developer Preview, а эта версия для разработчиков, которую официально еще даже не представили.

В компании решили приступить к тестированию новой версии операционной системы для мобильных устройств раньше. Пока Android 11 Developer Preview доступна для смартфонов серии Pixel.

Стоит отметить, что Android 11 Developer Preview не носит приставку к названию Beta.

Эта прошивка создана исключительно для ознакомления разработчиков с новыми возможностями.

Скорее всего первые бета-версии Android 11 появятся во втором квартале, а выход финальной версии состоится в третьем квартале.

Сообщается, что в новом «Андроиде» появится поддержка новых экранов, будет улучшена система безопасности и добавится большое количество функций связанных с 5G.