Google для Pixel выпустила бета-версию Android 11

Google для смартфонов серии Pixel выпустила бета-версию Android 11, которую могут установить владельцы смартфонов Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Первую бета-версию компания распространяет по «воздуху».

Следующую бету-версию разработчики обещают выпустить в следующем месяце, в августе начнут распространять третью сборку, а в сентябре стоит ожидать финальную версию Android 11.

Ее как всегда первыми получат пользователи Pixel, но не исключено, что через несколько дней Android 11 начнут распространять и другие производители смартфонов, но кто это сделает первым пока неизвестно.

В новом «Андроиде» разработчики существенно изменили шторку уведомлений и систему отображения настроек. Так, управление плеером будет постоянно находится рядом с кнопками быстрых настроек.



Помимо этого в Android 11 станет удобно управлять мессенджерами, и теперь не надо будет их постоянно открывать для просмотра сообщения или ответа.

Пользователь сможет свернуть чач в отдельную кнопку, которая будет постоянно отображаться на экране, даже поверх других приложений.

Нажав на кнопку будет открываться окно переписки. Такую функцию разработчики могут добавить в любом мессенджере.

Приложения в Android 11 получат разовый доступ к некоторым функциям. Например, пользователь может разово дать приложению доступ к местоположению, и в дальнейшем не позволять программе постоянно использовать геолокацию.

Это не полный перечень нововведений и он будет ещё расширятся, к тому же для работы некоторых функций разработчики приложений должны самостоятельно их добавить в программу.

