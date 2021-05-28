Google Chrome стал быстрее на 23% и сэкономит 17 лет процессорного времени в день

Компания Google раскрыла некоторые особенности своего браузера Google Chrome, который получил обновление.

Обновленный браузер доступен пользователям уже несколько дней и как рассказали представители компании, Google Chrome с крупным обновлением стал работать на 23% быстрее, а это стало возможным за счет появления нового Sparkplug и коротких встроенных вызовов.

Все это, как заявили в Google позволит сэкономить более 17 лет процессорного времени в день. Технология Sparkplug по сути является новым компилятором JavaScript.

Благодаря этому происходит более быстрый запуск веб-приложения, а еще происходит улучшенная оптимизация процессов и месте памяти.

Еще разработчики анонсировали новые функции в ближайшем будущем, которые еще больше улучшат производительность браузера.