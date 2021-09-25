Google Chrome скоро добавит функцию бокового поиска в стиле Microsoft Edge

Команда Google Chrome экспериментирует с новой функцией, которая может появиться в будущей живой сборке браузера. Была обнаружена новая функция «бокового поиска», которая, похоже, похожа на функцию в Microsoft Edge.

Новую функцию в Chrome заметил Leopeva64 (через XDADevelopers ). Похоже, что это боковой поиск, который будет отображать результаты поиска внутри небольшой панели, не заставляя пользователя открывать другую новую вкладку. На данный момент Chrome предлагает боковую панель, на которой отображаются закладки и «Список для чтения», поэтому не исключено, что гигант поисковых систем будет стремиться расширить функциональность этой панели.

Хотя Leovpeva64 считает, что эта функция не будет использовать текущую боковую панель, расположенную справа, компания могла бы реализовать панель бокового поиска с левой стороны специально для этой функции. Кроме того, в Chromium Gerrit были обнаружены три связанных флага, которые включают в себя боковой поиск, очистку кеша бокового поиска при закрытии и состояние бокового поиска для каждой вкладки.

Примечательно, что новая функция бокового поиска немного напоминает поиск на боковой панели Microsoft Edge. Функционально обе функции очень похожи, в то время как поиск на боковой панели Edge предлагает пользователям выделить слово или фразу на веб-странице, а также отобразить соответствующие результаты поиска на боковой панели.