Главная » Новости

Google Chrome перестанет работать на миллионах Android-устройствах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Команда Google объявила о важном изменении: с 6 декабря 2023 года популярный браузер Chrome перестанет обновляться на Android-смартфонах, работающих на операционных системах Android 7 и 7.1 Nougat.

В начале декабря будет выпущена новая версия браузера Google Chrome 120, но для устройств с Android 7 последним обновлением будет Chrome 119.

Хотя браузер будет продолжать работать, он не будет получать обновления на старых устройствах, что может сделать сёрфинг в интернете менее безопасным.

На данный момент в мире существует миллиарды Android-смартфонов, и только 2,6% людей используют Android 7. В сравнении, Android 13 используют 22,4% пользователей. Android 7 был представлен в 2016 году вместе с первым смартфоном Google Pixel.

Год назад Google приняла аналогичное решение: после выпуска Chrome 107 в 2022 году браузер перестал обновляться на устройствах с Android 6 Marshmallow.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.