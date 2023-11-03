Google Chrome перестанет работать на миллионах Android-устройствах

Команда Google объявила о важном изменении: с 6 декабря 2023 года популярный браузер Chrome перестанет обновляться на Android-смартфонах, работающих на операционных системах Android 7 и 7.1 Nougat.

В начале декабря будет выпущена новая версия браузера Google Chrome 120, но для устройств с Android 7 последним обновлением будет Chrome 119.

Хотя браузер будет продолжать работать, он не будет получать обновления на старых устройствах, что может сделать сёрфинг в интернете менее безопасным.

На данный момент в мире существует миллиарды Android-смартфонов, и только 2,6% людей используют Android 7. В сравнении, Android 13 используют 22,4% пользователей. Android 7 был представлен в 2016 году вместе с первым смартфоном Google Pixel.

Год назад Google приняла аналогичное решение: после выпуска Chrome 107 в 2022 году браузер перестал обновляться на устройствах с Android 6 Marshmallow.