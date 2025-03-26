Главная » Новости

Google Chrome перестал устанавливаться на компьютеры с чипами Intel и AMD

Автор На чтение 1 мин Просмотров 96 Опубликовано

Пользователи Windows с процессорами Intel и AMD столкнулись с ошибкой при установке браузера Google Chrome.

Установщик не запускается и выдает сообщение о несовместимости, что может быть связано с тем, что Google случайно распространяет версию для устройств на архитектуре ARM.

При попытке открыть файл ChromeSetup.exe появляется сообщение, что приложение не подходит для данного ПК. Некоторые пользователи на Reddit также сообщают о такой же проблеме.

Согласно предположениям, инсталлятор для ARM может попадать на компьютеры с архитектурой x64, что и вызывает ошибки.

Тем не менее, некоторые пользователи нашли способ установить браузер, используя альтернативные ссылки. Офлайн-установщики работают нормально, и их можно скачать на сайте Google Chrome в разделе Other platforms.

На данный момент Google не прокомментировала ситуацию, и нет информации о количестве затронутых пользователей или причинах проблемы.

 

Источник: androidauthority

Google Google Chrome
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.