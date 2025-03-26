Google Chrome перестал устанавливаться на компьютеры с чипами Intel и AMD

Пользователи Windows с процессорами Intel и AMD столкнулись с ошибкой при установке браузера Google Chrome.

Установщик не запускается и выдает сообщение о несовместимости, что может быть связано с тем, что Google случайно распространяет версию для устройств на архитектуре ARM.

При попытке открыть файл ChromeSetup.exe появляется сообщение, что приложение не подходит для данного ПК. Некоторые пользователи на Reddit также сообщают о такой же проблеме.

Согласно предположениям, инсталлятор для ARM может попадать на компьютеры с архитектурой x64, что и вызывает ошибки.

Тем не менее, некоторые пользователи нашли способ установить браузер, используя альтернативные ссылки. Офлайн-установщики работают нормально, и их можно скачать на сайте Google Chrome в разделе Other platforms.

На данный момент Google не прокомментировала ситуацию, и нет информации о количестве затронутых пользователей или причинах проблемы.

Источник: androidauthority