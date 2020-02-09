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Google Chrome на новом Mac Pro «сожрал» 1,4 ТБ ОЗУ

09.02.2020 16:14

Браузер Google Chrome является самым популярным браузером в мире, но он еще славится своим аппетитом к оперативной памяти.
Блогер Джонатан Моррисон в Twitter канале показал насколько Chrome прожорлив и сколько он может забрать у системы оперативной памяти. Для эксперимента он использовал новый Mac Pro с 1,5 ТБ ОЗУ.

Блогер в браузере Google Chrome начал открывать вкладки. После двух тысяч открытых вкладок потребовалось 75 ГБ оперативной памяти, на 5 тыс. вкладок ушло 170 ГБ «оперативки», а вот после 6 тыс. страниц потребление ОЗУ резко выросло до 857 ГБ.

Эксперимент остановился на показателе 1,4 ТБ ОЗУ, так как Chrome на мощном компьютере завис.

Остальные программы на Mac Pro в этот момент работали без проблем.

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