Главная » Новости

Google Chrome 116 станет поддерживать квантово-устойчивые алгоритмы шифрования

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

С появлением версии Chrome 116 компания Google обещает внедрить в браузер поддержку квантово-устойчивых алгоритмов шифрования. Особый интерес представляет алгоритм Kyber-768, который получил одобрение Национального института стандартов и технологий США (NIST).

Google Chrome 116 станет поддерживать квантово-устойчивые алгоритмы шифрования

Согласно словам Девона О’Брайена, члена команды по безопасности Chrome, в следующей версии 116 браузера Chrome появится поддержка X25519Kyber768 для установки симметричных ключей. На данный момент эта функция скрыта в глубоких настройках Chrome 115. NIST также выбрал алгоритм Kyber как одного из кандидатов для обеспечения общей криптографической безопасности в контексте будущих квантовых вычислений. В простых словах, алгоритм Kyber-768 эквивалентен AES-192. Заслуживает внимания, что такие ведущие компании, как Cloudflare, Amazon Web Services и IBM, признали эффективность алгоритма Kyber.

Метод X25519Kyber768 представляет собой гибридный подход, объединяющий возможности криптографической эллиптической кривой X25519 (широко используемой для обеспечения безопасности в протоколе TLS) и алгоритма Kyber-768. Это позволяет формировать надежные ключи сессий для шифрования соединений TLS. Девон О’Брайен объясняет, что гибридные механизмы, как X25519Kyber768, обеспечивают гибкость в вопросах внедрения и тестирования новых квантово-устойчивых алгоритмов, в то время как существующий алгоритм гарантирует безопасность соединений.

Несмотря на оценки того, что до тех пор, пока квантовые компьютеры не представляют серьезной угрозы, пройдет некоторое время (возможно, десятилетия), существует практика, когда отдельные киберпреступники действуют по такому принципу: собери данные сейчас и расшифруй потом. Суть в том, чтобы активно собирать большее количество внутренних данных, а в будущем, когда появится технологическая возможность, провести расшифровку.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.