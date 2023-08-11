Google Chrome 116 станет поддерживать квантово-устойчивые алгоритмы шифрования

С появлением версии Chrome 116 компания Google обещает внедрить в браузер поддержку квантово-устойчивых алгоритмов шифрования. Особый интерес представляет алгоритм Kyber-768, который получил одобрение Национального института стандартов и технологий США (NIST).

Согласно словам Девона О’Брайена, члена команды по безопасности Chrome, в следующей версии 116 браузера Chrome появится поддержка X25519Kyber768 для установки симметричных ключей. На данный момент эта функция скрыта в глубоких настройках Chrome 115. NIST также выбрал алгоритм Kyber как одного из кандидатов для обеспечения общей криптографической безопасности в контексте будущих квантовых вычислений. В простых словах, алгоритм Kyber-768 эквивалентен AES-192. Заслуживает внимания, что такие ведущие компании, как Cloudflare, Amazon Web Services и IBM, признали эффективность алгоритма Kyber.

Метод X25519Kyber768 представляет собой гибридный подход, объединяющий возможности криптографической эллиптической кривой X25519 (широко используемой для обеспечения безопасности в протоколе TLS) и алгоритма Kyber-768. Это позволяет формировать надежные ключи сессий для шифрования соединений TLS. Девон О’Брайен объясняет, что гибридные механизмы, как X25519Kyber768, обеспечивают гибкость в вопросах внедрения и тестирования новых квантово-устойчивых алгоритмов, в то время как существующий алгоритм гарантирует безопасность соединений.

Несмотря на оценки того, что до тех пор, пока квантовые компьютеры не представляют серьезной угрозы, пройдет некоторое время (возможно, десятилетия), существует практика, когда отдельные киберпреступники действуют по такому принципу: собери данные сейчас и расшифруй потом. Суть в том, чтобы активно собирать большее количество внутренних данных, а в будущем, когда появится технологическая возможность, провести расшифровку.