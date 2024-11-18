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Google будет скрывать личную почту пользователей от «любопытных» приложений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Сервис Google Gmail, известный своей эффективной фильтрацией спама, может ввести новую функцию под названием «Защищённая электронная почта» (Shielded Email). Это позволит пользователям скрывать свой реальный адрес почты за вымышленным именем.

Согласно данным о новой версии Google Play Services 24.45.33, пользователи смогут использовать вымышленное имя для регистрации в приложениях, где требуется указать адрес электронной почты. Сообщения, отправленные на этот вымышленный адрес, будут пересылаться в основной почтовый ящик.

Эта функция поможет защитить пользователей от спама и повысить конфиденциальность, снижая возможность отслеживания их онлайн-активности и уменьшая риск утечек информации.

Хотя возможность скрыть адрес при регистрации выглядит многообещающе, пока неясно, как именно она будет реализована и когда станет доступной для всех пользователей.

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