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Google будет предупреждать пользователей об утечке личных данных

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Google объявила о внедрении новой функции, которая будет информировать пользователей о возможной утечке их личных данных в интернете.

Google будет предупреждать пользователей об утечке личных данных

Это новшество будет активироваться в поисковой системе Google и автоматически сканировать введенные пользователями данные, такие как адрес электронной почты или пароль, чтобы выявить возможные утечки.

Если система обнаружит, что эти данные ранее подвергались утечке, она предупредит пользователя и предложит рекомендации по усилению безопасности.

Помимо этого, Google внедряет новый раздел «Безопасность и конфиденциальность» в настройках аккаунта, который позволит пользователям управлять своими настройками безопасности и конфиденциальности в одном месте.

Эти изменения являются частью усилий Google по улучшению защиты данных пользователей и повышению их осведомленности в вопросах конфиденциальности.

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