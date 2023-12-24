Google будет отслеживать износ батареи в Android 14

Google планирует внедрить в Android 14 полезную функцию для контроля состояния аккумулятора смартфона.

В бета-тестировании ОС обнаружили раздел настроек, где будет отображаться информация о батарее.

Пользователи смогут увидеть количество полных циклов зарядки — эта статистика показывает степень износа аккумулятора. Также будет указан процент оставшейся ёмкости по сравнению с первоначальной величиной.

Кроме того, разработчики предусмотрели вывод серийного номера батареи. Это позволит идентифицировать компонент.

Благодаря таким данным пользователи смогут точнее определить актуальное состояние здоровья аккумулятора своего устройства. Функция позволит лучше понимать оставшийся ресурс и своевременно готовиться к замене батареи, если это потребуется.