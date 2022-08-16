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Google без анонса запустила финальную версию операционной системы Android 13

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Google не называла точную дату выхода операционной системы Android 13 и все ее ждали в сентябре.

Компания Google без предупреждения выпустила финальную версию Android 13, которая уже доступна для скачивания по «воздуху» на смартфоны серии Pixel.

До конца года Android 13 станет доступен и на смартфонах других компаний, таких как Xiaomi, OnePlus, Samsung и Vivo.

Сейчас обновится до Android 13 могут владельцы Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a.

В 2022 году Android 13 станет доступен для партнеров, причем они начнут в первую очередь обновлять флагманские смартфоны, а уже потом обновление придет и на более доступные модели.

Android Android 13
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