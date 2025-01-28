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Google активно оптимизирует приложения Android 17 для складных смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Google продолжает работу над оптимизацией Android для устройств с большими экранами, таких как складные телефоны и планшеты. С выходом Android 12L компания начала обновлять свои приложения, чтобы они лучше масштабировались на таких устройствах. Теперь Google призывает разработчиков следовать их примеру.

Google активно оптимизирует приложения Android 17 для складных смартфонов

В Android 16, который выйдет во втором квартале 2025 года, будут устранены ограничения на ориентацию приложений. Это значит, что разработчики не смогут привязывать свои приложения к определенной ориентации или соотношению сторон. С выходом Android 17 в 2026 году приложения будут растягиваться на весь экран, если они не будут оптимизированы, что может ухудшить их внешний вид.

Google уже привела пример приложения FlipaClip, которое стало популярнее на 54% после оптимизации для больших экранов. Компания также предоставила инструменты для тестирования приложений на устройствах с разными размерами экранов.

С этими изменениями ожидается, что приложения для складных телефонов и планшетов станут более привлекательными и удобными, независимо от ориентации использования.

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