Google активно оптимизирует приложения Android 17 для складных смартфонов

Google продолжает работу над оптимизацией Android для устройств с большими экранами, таких как складные телефоны и планшеты. С выходом Android 12L компания начала обновлять свои приложения, чтобы они лучше масштабировались на таких устройствах. Теперь Google призывает разработчиков следовать их примеру.

В Android 16, который выйдет во втором квартале 2025 года, будут устранены ограничения на ориентацию приложений. Это значит, что разработчики не смогут привязывать свои приложения к определенной ориентации или соотношению сторон. С выходом Android 17 в 2026 году приложения будут растягиваться на весь экран, если они не будут оптимизированы, что может ухудшить их внешний вид.

Google уже привела пример приложения FlipaClip, которое стало популярнее на 54% после оптимизации для больших экранов. Компания также предоставила инструменты для тестирования приложений на устройствах с разными размерами экранов.

С этими изменениями ожидается, что приложения для складных телефонов и планшетов станут более привлекательными и удобными, независимо от ориентации использования.