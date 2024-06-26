Главная » Новости

Гоночную аркаду Forza Horizon 4 снимают с продажи уже после 15 декабря

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Популярная гоночная игра Forza Horizon 4 скоро будет удалена из цифровых магазинов и подписки Game Pass. Разработчики объявили, что игра будет недоступна для покупки или загрузки после 15 декабря.

Гоночную аркаду Forza Horizon 4 снимают с продажи уже после 15 декабря

Вместе с ней исчезнут все дополнения к игре. Однако игроки, которые уже приобрели игру или DLC, смогут продолжать играть в нее.

В знак благодарности за поддержку, разработчики предоставят специальный жетон для доступа к удаленным дополнениям тем, кто играл в игру через Game Pass и приобретал DLC.

Этот жетон будет доступен только для пользователей с активной подпиской Game Pass по полной цене.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.