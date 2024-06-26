Гоночную аркаду Forza Horizon 4 снимают с продажи уже после 15 декабря

Популярная гоночная игра Forza Horizon 4 скоро будет удалена из цифровых магазинов и подписки Game Pass. Разработчики объявили, что игра будет недоступна для покупки или загрузки после 15 декабря.

Вместе с ней исчезнут все дополнения к игре. Однако игроки, которые уже приобрели игру или DLC, смогут продолжать играть в нее.

В знак благодарности за поддержку, разработчики предоставят специальный жетон для доступа к удаленным дополнениям тем, кто играл в игру через Game Pass и приобретал DLC.

Этот жетон будет доступен только для пользователей с активной подпиской Game Pass по полной цене.