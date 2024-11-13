Голосовой помощник «Маруся» от VK получит новый голос в 2025 году

МОСКВА, 13 ноября — РИА Новости. Голосовой помощник «Маруся» от компании VK изменит своё звучание в начале 2025 года. Как стало известно РИА Новости, это подтверждено источниками в компании.

Новый голос «Маруси» будет записан актрисой, которая уже завершила примерно половину работы. Ожидается, что изменения произойдут в начале следующего года.

В ходе исследования, которое проводилось в течение полугода, специалисты холдинга оценивали восприятие текущего голоса помощника, а также его соответствие ценностям и образу персонажа. Кроме того, анализировался голос «Маруси» в сравнении с аналогичными продуктами конкурентов.

Компания подчеркнула, что при изменении голоса сохранится его тёплый и доброжелательный характер, который был присущ предыдущей версии. Представители VK также подтвердили информацию о предстоящих изменениях в 2025 году.

На данный момент голос «Маруси» принадлежит актрисе Елене Соловьевой, известной по озвучке персонажа Тринити в фильме «Матрица». Голосовой помощник был запущен в 2019 году и теперь интегрирован в различные сервисы компании Mail.ru Group, а также в устройства, такие как колонки «VK Капсула», а также в колонки Xiaomi Mi Smart Speaker и Prestigio SmartVoice.