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В Нидерландах Apple получила штраф на €5 млн за неподчинение регулятору

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Европейские регуляторы решили получить как можно больше денег от американских IT-компаний.

Антимонопольный орган Нидерландов в понедельник оштрафовал компанию Apple на 5 миллионов евро.

Штраф купертиновской компании был выписан за невыполнение предписаний.

Ранее Apple обязали поставщикам приложения для знакомств из Нидерландов дать возможность использовать альтернативный способ оплаты.

Apple в середине января заявила, что выполнила требования регулятора, но он в понедельник заявил, что предписание не выполнено и выписал компании штраф.

Отмечается, что Apple уже проинформирована о штрафе, еще ей сказали, что на компанию еженедельно будет налагаться штраф в размере от 5 до 50 миллионов евро, пока она в полном объёме не выполнит предписание.

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