Gmail позволяет пользователям сохранять прикрепленные изображения сразу в Google Фото

Google добавляет в Gmail новую кнопку «Сохранить в фото», при нажатии на которую вложения с изображениями, отправленные по электронной почте, автоматически сохраняются в «Фото» Google.

Как сообщает издание «Астера», новая функция означает, что пользователям Gmail больше не нужно будет загружать вложения с фотографиями из сообщений, чтобы вручную сохранять их в Google «Фото».

Параметр «Сохранить в«Фото»» будет отображаться рядом с существующей кнопкой «Добавить на диск», которая появляется при просмотре вложения электронной почты в браузере. Обратите внимание, что новая функция будет доступна только для вложений JPEG.

Google сообщает, что это изменение будет внедрено в ближайшие пару недель для всех пользователей с личной учетной записью Gmail, а также для пользователей Google Workspace, G Suite Basic и G Suite Business.

Эта функция появляется раньше срока, когда Google «Фотографии» перестает предлагать бесплатное неограниченное хранилище для загруженных изображений.

Google «Фото» всегда предлагал бесплатное неограниченное хранилище для загрузки изображений с пониженным, но достаточно хорошим качеством для большинства пользователей. Однако с 1 июня все фото и видео, загруженные в учетные записи Google, будут учитываться в облачном хранилище пользователей.