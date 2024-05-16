GM Energy предлагает использовать электромобили для электроснабжения домов

По предложению дочерней компании General Motors, GM Energy, батареи электромобилей могут быть использованы для электроснабжения домов.

Компания разработала двунаправленное зарядное устройство, которое позволяет не только заряжать автомобиль от электросети, но и направлять электричество обратно в дом в случае отключения энергии или аварии.

Процесс работы устройства полностью автоматизирован. Когда происходит отключение электричества, концентратор управления переключает энергию из аккумулятора автомобиля в домашнюю электросеть, предварительно преобразовав постоянный ток в переменный. С помощью этого комплекта оборудования и электромобиля можно обеспечить электроэнергией дом в течение нескольких дней, примерно от трех до четырех.

GM Energy также планирует в ближайшие месяцы предлагать аккумуляторные блоки для хранения избыточной энергии мощностью до 35 киловатт-часов в комплекте с двунаправленным зарядным устройством. Это позволит значительно увеличить время, в течение которого электромобиль сможет обеспечивать дом электричеством.

Стоимость комплекта составляет около 7299 долларов (примерно 660 тысяч рублей). General Motors заявила, что к 2026 году все новые автомобили будут поддерживать возможность двусторонней передачи энергии.

Источник: Лента.ру.