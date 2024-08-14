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«ГЛОНАСС» создала аналог A-GPS для устройств с отечественной ОС

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Компания АО «ГЛОНАСС» представила первую в России технологию А-ГЛОНАСС, которая ускоряет определение местоположения на мобильных устройствах.

Это аналог западного A-GPS. По словам главы компании Алексея Райкевича, технология уже внесена в реестр отечественного программного обеспечения, передают «РИА Новости».

А-ГЛОНАСС может быть установлена на смартфоны с российскими операционными системами и на различные устройства, такие как кнопки экстренного вызова и тахографы.

Райкевич объяснил, что обычно получение координат от спутников занимает от десятков секунд до нескольких минут, особенно в городах с высокой застройкой.

Новая технология позволяет сократить это время, передавая дополнительные данные через интернет и мобильные сети, что делает ожидание незаметным для пользователей.

Кроме того, А-ГЛОНАСС обеспечивает импортозамещение A-GPS и не передает данные о местоположении на иностранные серверы, что повышает безопасность пользователей.

Это решение уменьшает зависимость России от зарубежных технологий и поддерживает развитие отечественной навигационной аппаратуры.

Таким образом, А-ГЛОНАСС поможет создать технологический суверенитет в области навигации и защитить данные миллионов россиян.

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