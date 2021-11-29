Глобальный запуск Realme 9i может состояться в январе 2022 года

Недавний отчет показал, что серия Realme 9 выйдет в феврале в Индии. Ожидается, что линейка будет включать четыре модели, такие как Realme 9, Realme 9i, Realme 9 Pro и Realme 9 Max / Pro +. Свежий отчет ThePixel.vn раскрыл ключевые детали Realme 9i.

В отчете утверждается, что он узнал из своего источника, что Realme 9i дебютирует во всем мире в январе 2022 года. Издание из Вьетнама утверждает, что телефон поступит во Вьетнам в первом квартале 2022 года.

Realme 9i заменит Realme 8i , дебютировавшую в сентябре 2021 года. Realme 8i имеет 6,6-дюймовую ЖК-панель IPS с дырочным дизайном, которая предлагает разрешение Full HD + и частоту обновления 120 Гц. Он работает на базе Android 11 Realme UI 2.0.

Realme 8i оснащен чипсетом Helio G96 и 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти. Устройство оснащено хранилищем UFS 2.1 объемом 64/128 ГБ. Для дополнительного хранения в нем есть специальный слот для хранения.

У 8i есть 16-мегапиксельная камера для съемки селфи. На задней панели телефона находится 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельная макросъемка. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Издание опубликовало некоторые характеристики Realme 9i. Он упомянул, что устройство может поставляться с 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS FHD +, Helio G90T, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти, батареей емкостью 5000 мАч, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и 64-мегапиксельной + 8- Мегапиксельный + 2-мегапиксельный + 2-мегапиксельный четырехкамерный блок. Поскольку эти спецификации кажутся неверными, рекомендуется дождаться новых отчетов, чтобы подтвердить спецификации Realme 9i.