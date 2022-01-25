Глобальный Redmi Note 10 начали обновлять до версии ОС Android 12

Смартфоны Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Mi 11 Lite получили стабильную версию оболочки MIUI 13 на базе Android 12.
Обновление стало доступно на глобальном рынке, но пока только участникам программы Mi Pilot.
Остальным новую прошивку начнут распространять через несколько дней.
Также накануне стало известно, какие первые модели смартфонов получат MIUI 13 на базе Android 12 за пределами Китая.
Список оказался большой:
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11i
Xiaomi Mi 11X Pro
Xiaomi Mi 11X
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11 Lite NE
Redmi 10
Redmi 10 Prime
Redmi Note 8 (2021)
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11T
Redmi Note 10 Pro Max
Redmi Note 10 JE
Xiaomi Pad 5
Официально MIUI 13 начнут распространять только 26 января.