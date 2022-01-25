Глобальный Redmi Note 10 начали обновлять до версии ОС Android 12

Смартфоны Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Mi 11 Lite получили стабильную версию оболочки MIUI 13 на базе Android 12.

Обновление стало доступно на глобальном рынке, но пока только участникам программы Mi Pilot.

Остальным новую прошивку начнут распространять через несколько дней.

Также накануне стало известно, какие первые модели смартфонов получат MIUI 13 на базе Android 12 за пределами Китая.

Список оказался большой:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 JE

Xiaomi Pad 5

Официально MIUI 13 начнут распространять только 26 января.