Глобальный Realme GT 7 Pro получит АКБ меньшей ёмкости

Компания Realme анонсировала свой новый смартфон GT 7 Pro, который будет представлен на мировом рынке 26 ноября.

Этот телефон стал самым доступным устройством на базе Snapdragon 8 Elite. Одной из его главных особенностей является мощная батарея, которая в китайской версии составляет 6500 мАч. Однако глобальная версия GT 7 Pro будет иметь меньшую ёмкость аккумулятора — 5800 мАч.

Несмотря на уменьшение ёмкости батареи, как и китайская модель, глобальная версия поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Похожая ситуация наблюдается и с телефоном iQOO 13. В китайской версии установлен аккумулятор ёмкостью 6150 мАч, в то время как индийская версия будет иметь батарею на 6000 мАч.

Обе компании, Realme и iQOO, не объяснили, почему в глобальных версиях их флагманских телефонов аккумуляторы меньше. Уменьшение размера батареи может помочь снизить общий вес устройства до 200 граммов.

Разница в ёмкости аккумуляторов может быть связана с различиями в рыночных предпочтениях, нормативных требованиях и моделях использования в разных регионах. Также на размер батареи могут влиять доступность компонентов и логистика цепочки поставок.