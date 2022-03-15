Глобальный флагман Xiaomi 12 Pro анонсирован за 999 долларов

Xiaomi анонсировала международную версию Xiaomi 12 Pro, своего первого глобального флагманского телефона после отказа от бренда «Mi» . Как и в случае с более ранними телефонами серии Mi, такими как прошлогодний Mi 11 , это устройство высокого класса, которое стремится превзойти конкурентов, таких как Samsung, по соотношению цена-качество.

Дизайн телефона простой, но привлекательный. Серая модель, которую я тестировал, имеет матовое покрытие на матовом стекле, которое практически невозможно оставить отпечатками пальцев. Экран представляет собой слегка изогнутую 6,73-дюймовую OLED-панель LTPO с частотой 120 Гц и разрешением 1440p, которая выглядит великолепно. Как и любой другой флагман 2022 года, процессор представляет собой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Вы можете получить 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 4600 мАч заряжается до 120 Вт по кабелю и до 50 Вт по беспроводной сети.

Система камер включает в себя три 50-мегапиксельных сенсора. Датчик основной камеры — 1/1,28-дюймовый Sony IMX707, в то время как другие камеры имеют сверхширокий угол обзора 115 градусов и 2-кратный телеобъектив. Селфи-камера — 32 мегапикселя. Xiaomi утверждает, что основная камера имеет 120-процентное улучшение светосилы по сравнению с Mi 11, которая была приличной, но использовала 108-мегапиксельный сенсор, который был немного устаревшим, даже когда телефон был выпущен. Xiaomi 12 Pro — первый телефон, в котором используется этот новый датчик IMX707.

Xiaomi 12 Pro — не самый захватывающий или революционный телефон на рынке, но, похоже, в нем нет ничего плохого. Дизайн на высоте, а технические характеристики сильны по всем направлениям, хотя у меня не было достаточно времени, чтобы должным образом протестировать камеры.

Хотя Xiaomi 12 Pro не будет запущен в США, а конкретные цены будут зависеть от региональной валюты, Xiaomi говорит, что они будут начинаться с 999 долларов. Это ставит его против Galaxy S22 Plus, и, по крайней мере, на бумаге у Xiaomi 12 Pro есть сильные аргументы. Экран больше и четче, камеры в основном с более высоким разрешением, а батарея больше и заряжается быстрее.

Подвох, как всегда, в том, где вы сможете его купить. Телефон уже вышел в Китае, и Xiaomi сообщает мне, что он также будет доступен на «глобальных рынках, включая, помимо прочего, Европу, Юго-Восточную Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку».