Глобальный дефицит чипов сохранится еще год

Ранее в этом году Kotaku сообщил, что глобальная нехватка микросхем, которая влияет на все, от видеокарт до PS5, становится «кризисом». Теперь Toshiba предупреждает, что дефицит продлится еще год.

По данным Bloomberg, высокий спрос и нехватка материалов затрудняют выполнение заказов Toshiba. «Предложение микросхем будет оставаться очень ограниченным, по крайней мере, до сентября следующего года», — сказал Такеши Камебучи, один из директоров Toshiba, отвечающий за полупроводники. «В некоторых случаях мы можем обнаружить, что некоторые клиенты не будут полностью обслужены до 2023 года».

«Только несколько компаний могут производить эти чипы», — поясняет The Wall Street Journal . Создание литейных цехов астрономически дорого, а заказы нужно размещать заблаговременно. Увеличение случаев Covid-19, стихийные бедствия, такие как засухи, или рост политической напряженности, например, между США и Китаем, могут повлиять на глобальную цепочку поставок чипов.

Дефицит влияет на компании по всем направлениям. GM собирается сократить производство автомобилей из-за проблем, сообщает CNBC, и, согласно лондонской консалтинговой компании STL Partners (через Telecom TV ), нехватка микросхем может повлиять и на телекоммуникации, что сохранится и в 2023 году.

Но что это значит для игровых консолей?

В то время как Sony заявила, что может продать более 14,8 миллиона единиц PlayStation 5, Bloomberg отмечает, что производство PS5 в этом году отстает от производства PS4. Nintendo также испытывает трудности с удовлетворением спроса на Nintendo Switch. 8 октября Nintendo выпустит OLED- версию Switch, дефицит которой может возникнуть после запуска. «Если вы планируете купить модель Switch OLED, обязательно приобретите первую партию», — написал Такаши Мочизуки из Bloomberg. Без сомнения, хороший совет. Мы все должны ожидать, что по-прежнему будет трудно получить новое игровое оборудование.

«Мы учитываем, какой из клиентов окажется в наиболее тяжелой ситуации, например, с риском остановки всей производственной линии или уничтожения бизнеса без поставки чипов», — сказал Камебучи из Toshiba. «Производители игровых консолей относятся к числу заказчиков, предъявляющих самые высокие требования, и мне искренне жаль их разочарования, поскольку ни один из них не удовлетворен на 100%».