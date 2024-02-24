Глобальные продажи серии Samsung Galaxy Book 4 стартуют 26 февраля

Samsung Electronics объявила о глобальном выпуске серии ноутбуков Galaxy Book 4, который начнется 26 февраля.

Новая серия включает в себя модели Galaxy Book 4 Ultra, Galaxy Book 4 Pro и Galaxy Book 4 Pro 360. После успешного старта продаж в Корее, эти ноутбуки теперь поступят на международные рынки, включая США, Великобританию, Францию и Германию.

Модель Galaxy Book 4 Ultra представляет собой модель с дисплеем 3K AMOLED и процессорами Intel Core Ultra, с возможностью использования графических опций NVIDIA GeForce RTX 40 серии.

Она поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD-накопителя. У модели Ultra есть аккумулятор емкостью 76 Втч и быстрая зарядка мощностью 140 Вт. Ноутбук имеет тонкий корпус толщиной 16,5 мм и весит около 1,86 кг.

Galaxy Book 4 Pro 360, который был разработан с учетом универсальности, является более легким и тонким по сравнению с Ultra, но все еще обладает качественным дисплеем.

Он оснащен процессорами Intel Arc и предлагает накопитель емкостью до 1 ТБ. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 76 Втч и адаптером USB Type-C мощностью 65 Вт. Эта модель предназначена для пользователей, которые ищут гибкую производительность в ноутбуке-трансформере.

Galaxy Book 4 Pro доступен в двух вариантах: 14-дюймовом и 16-дюймовом, для тех, кто предпочитает портативность. Обе модели оснащены процессорами Intel Core Ultra и графикой Intel Arc. У моделей Pro есть аккумулятор емкостью 63 Втч или 76 Втч и адаптер мощностью 65 Вт, в зависимости от размера.

Пока глобальные цены не были объявлены. В Южной Корее Galaxy Book 4 Pro стоит от 1,88 миллиона вон (около 1452 долларов), в то время как Galaxy Book 4 Pro 360 и Galaxy Book 4 Ultra стоят 2,59 миллиона вон (около 2002 долларов) и 3,36 миллиона вон (примерно 2597 долларов) соответственно.