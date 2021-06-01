Глобальные поставки фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 6 превысили отметку в 3 миллиона

Около месяца назад Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, объявил, что поставки Mi Band 6 превысили отметку в один миллион единиц. Теперь Цзэн Сюэчжун, вице-президент Xiaomi Group и президент подразделения мобильных телефонов, сообщил на Weibo, что общие глобальные поставки Mi Band 6 превысили три миллиона единиц.

Xiaomi Mi Band 6 — это последняя версия носимого фитнес-трекера от китайского гиганта, выпущенного в марте этого года. Он поставляется в двух вариантах: стандартная модель без поддержки NFC и другая с поддержкой NFC .

В то время как Mi Band 6 был анонсирован в марте, устройство поступило в продажу в Китае со 2 апреля, и менее чем за месяц общие продажи носимых устройств превысили 1 миллион. Теперь, примерно через два месяца, продажи во всем мире превысили отметку в 3 миллиона.

Стандартная версия стоит 229 юаней, что составляет примерно 36 долларов, а вариант NFC стоит 279 юаней, что примерно равно 44 долларам.

Mi Band 6 оснащен 1,56-дюймовым цветным дисплеем AMOLED, который составляет 50-процентное увеличение площади дисплея и предлагает 326PPI. Xiaomi отказалась от физической сенсорной кнопки и представила поддержку жестов.

Он способен отслеживать уровень кислорода в крови, а также отслеживать частоту сердечных сокращений и сон пользователя. Кроме того, фитнес-трекер также имеет другие функции отслеживания состояния здоровья и спорта, включая 30 спортивных режимов с поддержкой отслеживания бега, езды на велосипеде, ходьбы и многого другого.

Есть шесть режимов упражнений с автоматическим определением, мониторинг сердечного ритма и тд. Устройство рассчитано на водонепроницаемость 5 атм и питается от литиево-полимерной батареи емкостью 125 мАч и обеспечивает до 14 дней автономной работы.

Источник — Astera.