Глобальная версия нового смартфона Redmi K40 выйдет под брендом Росо

Представленный недавно в Китае смартфон Redmi K40 на глобальный рынок выйдет под другим брендом.

Согласно информации, поступившей от регулятора Infocomm Media Development Authority (IMDA), аппарат будет доступен под брендом Poco.

На сайте IMDA появился новый смартфон Poco с модельным номером M2012K11AG, а такой же модельный номер присвоен и Redmi K40.

Напомним, в Redmi K40 установили процессор Snapdragon 870, а в старших моделях серии уже флагманский чип Snapdragon 888.

При этом экран и размеры смартфонов линейки одинаковые. В них установлен 6,67-дюймовый Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Такой же дисплей устанавливается в Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 Ultra.