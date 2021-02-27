Глобальная версия флагманского Xiaomi Mi 11 подешевела сразу на $50

Смартфоны Xiaomi очень быстро дешевеют, и новый флагманский Mi 11 не стал исключением.

Как пишет зарубежный портал Gizmochina, глобальная версия Xiaomi Mi 11 уже стала дешевле на 50 долларов.

Стоит отметить, что Xiaomi Mi 11 на глобальном рынке был представлен недавно, и за месяц он уже начал терять в цене.

Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в магазине Giztop предлагается за 749 долларов.

На старте продаж в Европе смартфон стоил 799 долларов. Сниженная цена покупателю доступна только по промокоду магазина.

Напомним, в Xiaomi Mi 11 установили 6,81-дюймовый AMOLED-экран, процессор Snapdragon 888 и аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью на 50 Вт.