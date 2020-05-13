Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь пост в социальной сети Weibo опубликовал со смартфона компании Apple.

Это было сразу заменено подписчиками, так как Weibo, как и Twitter указывают с какого смартфона была выполнена публикация.

Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi. При этом некоторые подписчики успели сделать скриншоты предыдущей записи.

Стоит отметить, что многие топ-менеджеры компаний используют iPhone, несмотря на то что эти компании занимаются производством смартфонов.

Еще стоит отметить, что Xiaomi старается скопировать самые удачные решение «яблочного» производителя, и это касается не только внешности аппаратов, но также и программного обеспечения.