Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.

Как говорит специалист, срок службы аккумулятора в таком случае никак не повысится. Еще упомянул эксперт миф, что нельзя работать за ноутбуком с включенным кабелем питания.

Это якобы сокращает жизнь батареи, но на самом деле в современных ноутбуках, где используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, наличие шнура питания никак на них не повлияет.

Пользователям советуют в смартфонах заряжать батарею в тот момент, когда об этом предупредило его само устройство.

Если аккумулятор быстро разряжается, то полную разрядку и зарядку делать бессмысленно, так как в большинстве случаев это указывает на проблему или необходимость замены батареи.

Для увеличения срока жизни АКБ специалист советует использовать только оригинальные зарядки, а также не подвергать устройство слишком высоким или низким температурам.

Также советуют не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, что может испортить батарею или же спровоцировать возгорание.