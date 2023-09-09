Главная » Новости

Главный геймдизайнер Говард: Starfield полностью оптимизировали

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Игра Starfield поразила мир своей потрясающей визуальной проработкой и высокой графической реалистичностью. Однако, чтобы полностью погрузиться в ее великолепие при максимальных настройках и разрешении 4K, потребуется достаточно мощное оборудование. Это не связано с недостатками оптимизации, как многие могли подумать.

Главный геймдизайнер Говард: Starfield полностью оптимизировали

Главный геймдизайнер проекта, Тодд Говард, заверил, что с оптимизацией все в порядке. Просто Starfield представляет собой игру нового поколения, для которой требуются современные компьютеры. Эти улучшения вполне оправданы, учитывая количество интересных особенностей игры, и фанаты принимают ее с восторгом. В связи с этим не стоит ждать массовых патчей, которые радикально повысят производительность, как это бывает с некоторыми другими играми, имеющими высокие системные требования. Вместо этого у Starfield есть несколько вариантов для решения этой проблемы.

Во-первых, игра поддерживает встроенную технологию FSR 2, которая эффективно работает на современных видеокартах. Во-вторых, существуют сторонние модификации, внедряющие поддержку DLSS 2 и даже DLSS 3 с расширенным генерированием кадров. Однако для последней опции потребуется видеокарта GeForce RTX. Если же предпочтение отдается без модификациям, то адаптеры Radeon в данной игре могут оказаться более предпочтительными.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.