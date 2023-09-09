Главный геймдизайнер Говард: Starfield полностью оптимизировали

Игра Starfield поразила мир своей потрясающей визуальной проработкой и высокой графической реалистичностью. Однако, чтобы полностью погрузиться в ее великолепие при максимальных настройках и разрешении 4K, потребуется достаточно мощное оборудование. Это не связано с недостатками оптимизации, как многие могли подумать.

Главный геймдизайнер проекта, Тодд Говард, заверил, что с оптимизацией все в порядке. Просто Starfield представляет собой игру нового поколения, для которой требуются современные компьютеры. Эти улучшения вполне оправданы, учитывая количество интересных особенностей игры, и фанаты принимают ее с восторгом. В связи с этим не стоит ждать массовых патчей, которые радикально повысят производительность, как это бывает с некоторыми другими играми, имеющими высокие системные требования. Вместо этого у Starfield есть несколько вариантов для решения этой проблемы.

Во-первых, игра поддерживает встроенную технологию FSR 2, которая эффективно работает на современных видеокартах. Во-вторых, существуют сторонние модификации, внедряющие поддержку DLSS 2 и даже DLSS 3 с расширенным генерированием кадров. Однако для последней опции потребуется видеокарта GeForce RTX. Если же предпочтение отдается без модификациям, то адаптеры Radeon в данной игре могут оказаться более предпочтительными.