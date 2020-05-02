Главную особенность камеры Xiaomi Mi 10 Youth Edition получат и другие смартфоны

Xiaomi Mi 10 Youth Edition сразу получил уникальную функцию камеры, которая позволяет сделать снимок с одного места, при этом пользователь может на снимке менять свою позицию.

Данную функцию сегодня уже оценил глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь, который своим примером продемонстрировал возможности режима, и похвалил разработчиков за такую интересную функцию.

Также сегодня стало известно, что особый режим не будет эксклюзивом Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

Такая система еще появится в Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom, а эти аппараты получат функцию уже скоро.

Напомним, Xiaomi Mi 10 Youth Edition был представлен недавно. В этом смартфоне установлена четверная камера с 50-кратным зумом.

В китайской новинке применили 6,57-дюймовый AMOLED экран, процессор Snapdragon 765G, батарею на 4160 мАч и NFC модуль для бесконтактной оплаты.