Глава Xiaomi прокомментировал эффектные фотоснимки с камеры смартфона Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro можно будет назвать королем макросъёмки, ведь камера флагманского смартфона на профессиональном уровне справляется с подобными снимками.

Глава Xiaomi в социальной сети опубликовал возможности камеры Xiaomi 13 Pro. Этот аппарат пока не представили. Презентация состоится 11 декабря, но уже точно известно, что смартфон получит дюймовый датчик Sony IMX989, 75 мм телеобъектив Leica с плавающими линзами, благодаря которым фокус может меняться от 10 см до бесконечности.

В публикации Лэй Цзюнь написал: «Телеобъектив с большой диафрагмой профессионального уровня в сочетании с плавающей группой линз обеспечивает реальное физическое размытие профессиональной оптики».

Эти слова хорошо доказывают снимки опубликованные в сети.