Глава Xiaomi подтвердил выход нового поколения смартфона Ultra на глобальном рынке

Флагманский смартфон Xiaomi Ultra поступит в продажу на международном рынке, но это будет только со следующей моделью.

Об этом в Twitter написал основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun). Он поклонникам компании пообещал следующий флагманский аппарат Ultra вывести на глобальный рынок.

Какая это будет модель не сообщается, предположительно китайский производитель начнет продавать во всех странах присутствия Xiaomi 13 Ultra или 13s Ultra.

Исходя из этих данных Xiaomi 12s Ultra будет доступен только в Китае.