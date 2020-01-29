Глава Xiaomi — подэкранные камеры в смартфонах требуют доработки

В 2020 году многие ждали, что будут выпущены полноценные безрамочные смартфоны без каких-либо отверстий или вырезов в экранах.

Но глава Xiaomi Group China Лу Вейбинг заявил, что пока не стоит ждать такие аппараты. По его словам подэкранные камеры в смартфонах пока не готовы к массовому производству. Технология еще очень проблемная и все связано именно с дисплеями.

Экран в области камеры не способен пропустить столько света на матрицу фотодатчика, чтобы сделать хороший снимок.

Разработчики уже пытались в области камеры на экране уменьшить количество пикселей, но это не дало нужного эффекта, к тому же эта область выделяется на фоне передней панели.

Лу Вейбинг отметит, что подэкранные камеры требуют серьезных доработок и поиска новых решений.

Стоит отметить, что Xiaomi в конце прошлого года показала прототип устройства с подэкранной камерой и на нем легко можно было увидеть мутное пятно, за которым расположена камера.