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Глава Tesla Илон Маск анонсировал прототип антропоморфного робота

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Tesla стремится стать смой передовой компанией не только с электрокарами и системами автоматического пилотирования, но также в разработке искусственного интеллекта и аккумуляторов.
В ходе мероприятия Tesla AI Day глава компании Илон Маск анонсировал человекоподобного робота Tesla Bot.

Это будет еще одно направление автопроизводителя, и как было сказано, робот разрабатывается для рутинных работ, которые с неохотой выполняют люди.

Рост Tesla Bot составит 172 см, он будет работать на очень сложном искусственном интеллекте, который позволит ему выполнять даже задачи с повышенным риском.

Компания Tesla робота разработала достаточно слабым и медленным, так как он сможет перемещаться со скоростью 8 км час и поднимать грузы до 20 кг.

Такие параметры были заданы специально, как страховка на случай робобунта, который неоднократно описывали в своих книгах фантасты.

Лица у Tesla Bot как таково не будет, на его месте установят экран для отображения полезной информации.

Полноценный прототип робота будет показан в следующем году, но когда именно не уточняется.

Tesla Tesla Bot
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