Глава студии Larian не надеялся на пик в Baldurs Gate 3 выше 100 тысяч

Baldur’s Gate III добилась впечатляющего успеха в Steam, пиковый онлайн игры превысил 712 тысяч человек, и это делает ее второй по популярности после CS:GO. Разработчики из Larian признались, что такой всплеск популярности был неожиданным для них.

Свен Винке, глава Larian, пошутил о том, что ему стоит «держаться подальше» от команды разработчиков, ведь в начале они ожидали максимум 100 тысяч одновременных игроков. Однако реальное число оказалось в разы больше, что привело к значительному увеличению предзаказов Baldur’s Gate III на PlayStation 5.

В интервью Свен признался, что неожиданный рост популярности немного его беспокоит, но он не планирует продавать Larian другим компаниям. Он также отметил, что за время раннего доступа было продано 2,5 млн копий игры.

Baldur’s Gate 3 вышла из раннего доступа на ПК 3 августа, а на PlayStation 5 релиз игры запланирован на 6 сентября. Однако до Xbox Series игра пока не доберется раньше 2024 года.