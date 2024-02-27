Глава RuStore: мошенники атакуют смартфоны россиян фейковыми приложениями банков

Директор по информационной безопасности RuStore, Дмитрий Морев, рассказал «РИА Новости», что мошенники могут использовать поддельные банковские приложения не только для кражи денег со счета, но и для дистанционного управления смартфоном.

Это может быть использовано для вымогания денег у знакомых жертвы или для проведения DDoS-атак на других пользователей.

Морев указал, что злоумышленники часто создают фейковые сообщества банков в социальных сетях, используя тот же аватар и название. Они отправляют сообщения от имени банка с просьбой срочно скачать или обновить мобильное банковское приложение, перейдя по ссылке. Он рекомендует проверять профиль сообщества на наличие значка верификации (галочка рядом с названием). Если его нет или сообщение приходит с незнакомого номера, то это мошенники, и их следует заблокировать и сообщить об этом банку.

Поддельные приложения могут быть скачаны из разных источников, включая подозрительные сайты, каналы в мессенджерах и рекламу внутри других приложений. Они отличаются неверными символами и значками в названии, несоответствием фирменным логотипам и дизайну оригинала, странным функционалом и некачественными иллюстрациями.

Морев подчеркнул, что последствия от использования таких приложений могут быть разными, от потери средств до поломки телефона.

Главное правило, чтобы не стать жертвой мошенников — скачивать приложения только из проверенных источников. Если подобная программа уже установлена на устройстве, ей не следует предоставлять доступ к системным функциям, таким как чтение SMS или просмотр контактов.

Рекомендуется удалить приложение, просканировать устройство антивирусом, сменить все пароли и связаться с банком для перевыпуска карт.