Глава Redmi: смартфоны с 4G должны быть не дороже $285

Об этом представитель компании рассказал в китайской социальной сети.

По его словам, смартфоны с поддержкой работы в сетях четвертого поколения должны стоить не более 285 долларов.

Глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) говорит, что не видит смысла платить за такой аппарат больше.

Объясняет он это тем, что сейчас активно развиваются сети пятого поколения и уже к концу года в большинстве районов Китая такие сети будут доступны пользователям.

То есть, выбирая себе смартфон, пользователь сможет выбрать по цене более 300 долларов, аппарат с поддержкой сетей пятого поколения.

Именно такой ценовой диапазон представитель бренда указал не случайно, ведь у них есть относительно недорогие смартфоны с 5G, то есть в этом случае заявление были не более чем маркетинговым ходом.