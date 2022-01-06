Глава Redmi раскрыл новые подробности о «смартфоне мечты» Redmi K50

В сети представитель бренда опубликовал новый тизер и подробности о грядущем смартфоне Redmi K50.

Его кодовое название переводится как смартфон мечты, а представят его в следующем месяце.

Новинка, как рассказали в компании, будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 1, а еще в ней заявлена самая мощная система охлаждения, в которой будет две испарительные камеры.

Также в смартфоне будет установлена батарея емкостью 4 700 мАч с поддержкой 120-ватной зарядки, которая позволит зарядить аппарат полностью за 17 минут.

Другие подробности пока не раскрывают.